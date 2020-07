Da Bari la storia del bambino lasciato davanti alla chiesa con un biglietto struggente (Di lunedì 20 luglio 2020) E’ arrivata ieri da Bari una notizia che ha colpito particolarmente l’opinione pubblica. Un bambino è stato abbandonato dai suoi genitori che lo hanno lasciato davanti alla chiesa con un biglietto. Per il piccolo, hanno scritto un messaggio che di certo avrà modo di leggere quando sarà grande: “Ti ameremo per sempre” recita il bigliettino lasciato. I genitori del piccolo avevano anche chiesto di poterlo chiamare Luigi, questo il nome scelto per il bambino. La culla termica era pronta per accogliere un bambino, lasciato da chi probabilmente non ha la possibilità di prendersene cura. Cambiano i tempi, non c’è più la ruota degli ... Leggi su ultimenotizieflash

