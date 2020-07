Da Banca Ifis e Bei 50 milioni per le pmi (Di lunedì 20 luglio 2020) Cinquanta milioni di euro per finanziare e sostenere progetti di investimento e crescita delle piccole e medie imprese italiane. È quanto prevede la nuova intesa sottoscritta tra Banca Ifis e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Si tratta del secondo accordo finalizzato con l’istituzione finanziaria europea dopo quello del giugno 2019, per un analogo importo e con caratteristiche simili. sat/mrv/red Da Banca Ifis e Bei 50 milioni per le pmi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

