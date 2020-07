Da 0 a 10: la richiesta ad ADL di De Paul, Osimhen si ufficializza sui social, la risposta bomba di Politano e la condanna eterna di Milik (Di lunedì 20 luglio 2020) (di Arturo Minervini) - Zero alle infiltrazioni dannose di pessimismo cosmico, che al confronto Leopardi era un Hippie che Woodstock aspettava disteso sul prato il concerto di Jimi Hendrix. Leggi su tuttonapoli

RConte90 : @MileTrecarichi Milik e' giovane, gli altri due sono piu' sani. Io credo alla fine prenderanno chi accettera' uno s… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli CdM – Koulibaly, l’agente in città la prossima settimana: vuole abbassare la rich… - infoitsport : Schira spiega la richiesta di Osimhen, il diktat dei tifosi a ADL - infoitsport : Immobile-Napoli, Repubblica svela: ecco la richiesta di Lotito, ADL ha preferito Osimhen - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : richiesta ADL

Tutto Napoli

Non solo Atletico Madrid dalla Spagna dunque, anche in Italia c’è il forte interesse dei diversi club. Il direttore sportivo bianconero Paratici avrebbe già impostato la trattativa: Perin più 30 milio ...Ramadani, stando a quanto filtra in queste ore, riferirà di un forte interesse del Manchester City per il calciatore senegalese e proverà ad ammorbidire la posizione del patron azzurro per quanto ...