Cyberpunk 2077 e Black Lives Matter: 'la nostra è arte, non una dichiarazione politica' (Di lunedì 20 luglio 2020) Cyberpunk 2077 nonostante sia un'opera di finzione, è una sorta di critica ai problemi della società contemporanea tra cui la disuguaglianza. In seguito all'ondata di proteste negli Stati Uniti d'America, il sito web polacco Spider's Web ha chiesto a Pawel Sasko, quest designer di Cyberpunk 2077, se il movimento Black Lives Matter favorisca qualsiasi cambiamento nel gioco.A tal proposito Sasko ha dichiarato: "Il punto importante è che abbiamo già programmato il gioco, in realtà da molto tempo. Questa è l'ultima fase in cui non cambiamo nulla nella storia che stiamo raccontando, non aggiungiamo nulla o rimuoviamo nulla. Questi eventi, si sono svolti di recente. Il secondo punto ... Leggi su eurogamer

