Culla termica come ruota degli esposti, salva un neonato a Bari (Di lunedì 20 luglio 2020) Una Culla termica rimasta inutilizzata per circa sei anni, ha salvato la vita di un neonato. La storia arriva da Bari, dalla parrocchia di San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco Una Culla termica speciale ha salvato la vita di Luigi, un neonato venuto al mondo da poco più di una settimana. Questa incredibile storia arriva da Bari, dalla parrocchia di San Giovanni Battista sita nel quartiere Poggiofranco. Ieri mattina don Antonio Ruccia ha sentito squillare il cellulare collegato alla Culla e ha capito che un neonato stava per rinascere una seconda volta. L’apparecchio installato da oltre sei anni non era mai stato utilizzato prima e ieri per la prima volta ha ... Leggi su zon

Bimbo abbandonato, il Comune di Bari: «Aiuteremo la mamma»

«Come servizi sociali del territorio noi siamo subito coinvolti in casi del genere. Una mamma pensa sempre come salvare il suo piccolo e la scelta di lasciare il proprio figlio al sicuro è stata sicur ...

