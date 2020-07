Crotone, resta recluso nel Cara il pakistano malato di Hiv (Di lunedì 20 luglio 2020) Abbas Mian Nadeem, che ha un regolare permesso di soggiorno, è in quarantena per errore con un gruppo di migranti e rischia la vita. Continua lo scaricabarile delle istituzioni Leggi su repubblica

crotoneok : ? Crotone, quel che resta del 'verde pubblico' -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone resta

La Repubblica

Per alcuni un giallo, per lui un incubo che potrebbe trasformarsi in una condanna a morte. Non è ancora riuscito ad uscire dal Cara di Crotone, Abbas Mian Nadeem. Pakistano, da anni in Italia con rego ...E pensare che tutto lasciava presagire un andamento diverso: il blitz sul campo dell’Ascoli e il pareggio con il Crotone in inferiorità numerica, avevano restituito fiducia e speranza. C’era spazio ...