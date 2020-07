Cristina Chiabotto “Miss Italia per sempre”, bikini mozzafiato a Capri: «Quanto sei sensuale?» (Di lunedì 20 luglio 2020) Tra i tanti vip che hanno scelto come luogo di villeggiatura Capri, l’isola dell’amore, anche Cristina Chiabotto. La conduttrice, modella e showgirl ha pubblicato qualche ora fa uno scatto che la ritrae su una scalinata in costume. «… Anche il cielo trattiene il fiato davanti alla tua bellezza. Ciao Capri», recita la didascalia che fa da corredo all’immagine che suona come una dolce dichiarazione. Gli occhi dei fan sono tutti concentrati sull’aspetto fisico della 33enne di Moncalieri. Che corpo da favola! Impossibile resisterle. Sex appeal da vendere… leggi anche l’articolo —> Naike Rivelli Instagram senza veli mentre fa yoga, intreccio di gambe hot: «Fisico da urlo» «Quanto sei ... Leggi su urbanpost

BotElenoire : chi mi fara'gli auguri si ritrovera'trasformato immediatamente in Cristina Chiabotto ,dai via .elenoire ferruzzi - ilgiornale : Voli da 'paura' per Cristina Chiabotto e Caterina Balivo, vittime di una disavventura simile durate i rispetti voli… - CaffeFou : Spavento in volo per Caterina Balivo e Cristina Chiabotto ?? - sexyfeet16 : Cristina chiabotto feet buongiorno a tutti voi -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto Cristina Chiabotto in splendida forma, sorriso e vestito cortissimo – FOTO Yeslife Cristina Chiabotto “Miss Italia per sempre”, bikini mozzafiato a Capri: «Quanto sei sensuale?»

Tra i tanti vip che hanno scelto come luogo di villeggiatura Capri, l’isola dell’amore, anche Cristina Chiabotto. La conduttrice, modella e showgirl ha pubblicato qualche ora fa uno scatto che la ritr ...

Parata di Vip nel sabato caprese dell'Anema e Core

Un sabato sera all'insegna dei personaggi dello spettacolo per la taverna caprese più Vip d'Italia. Tra gli habituè di Capri e dell'Anema e Core, Cristina Chiabotto, la showgirl, modella, ex Miss Ital ...

Tra i tanti vip che hanno scelto come luogo di villeggiatura Capri, l’isola dell’amore, anche Cristina Chiabotto. La conduttrice, modella e showgirl ha pubblicato qualche ora fa uno scatto che la ritr ...Un sabato sera all'insegna dei personaggi dello spettacolo per la taverna caprese più Vip d'Italia. Tra gli habituè di Capri e dell'Anema e Core, Cristina Chiabotto, la showgirl, modella, ex Miss Ital ...