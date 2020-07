Cristiano Ronaldo è il primo a segnare 50 gol in Serie A, Premier League e Liga (Di lunedì 20 luglio 2020) Cristiano Ronaldo è il primo a segnare 50 gol in Serie A, Premier League e Liga: nuovo record per il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo è il primo calciatore nella storia a segnare 50 reti in Serie A (Juventus), Premier League (Manchester United) e Liga (Real Madrid). In più, il fuoriclasse portoghese è il più veloce (61 partite) ad aver segnato 50 gol nel campionato italiano durante l’era dei tre punti: superati Shevchenko (68 partite) e Ronaldo (70 partite). 50 – Cristiano #Ronaldo è il 1° ... Leggi su calcionews24

