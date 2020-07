Cristiano Malgioglio “lotta” con le oche: il video (Di lunedì 20 luglio 2020) Spesso il nome di Cristiano Malgioglio finisce per fare rima con divertimento, e forse anche con trash. Dopo il Grande Fratello, il paroliere è diventato un personaggio pubblico con i fiocchi conquistando anche i più giovani soprattutto grazie a Instagram, dove si diverte molto anche con Barbara d’Urso. L’ultima “performance” di Malgioglio è un video Instagram condito da una “lotta” con le oche. Cristiano Malgioglio e la lotta con le oche A Malgioglio pare non sia bastato un primo round a “colpi di oca”. A mostrare i segni è proprio il paroliere che in un video pubblicato sui social fa vedere ai fan un lungo segno sul braccio. ... Leggi su thesocialpost

Festa del patrono con Malgioglio e Leo Gassmann

Una festa del patrono all’insegna del divertimento, con eventi che coinvolgeranno tutte le fasce d’età. Nel cartellone dei festeggiamenti, allestito dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ...

