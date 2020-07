CRIS TALES: Disponibile la DEMO da oggi (Di lunedì 20 luglio 2020) Modus Games ha annunciato oggi che i fan dell’imminente JRPG CRIS TALES ora possono giocare alla DEMO del gioco su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch (la versione per Switch è Disponibile in America da oggi, ma sarà Disponibile nell’eShop di Nintendo of Europe dal 21 luglio). CRIS TALES è stata una delle DEMO più apprezzate allo Steam Game Festival di quest’estate e ora anche i fan delle console possono finalmente cimentarsi nell’inizio del viaggio di CRISbell. Utilizzando il potere della protagonista di controllare contemporaneamente passato, presente e futuro, i giocatori avranno la possibilità di familiarizzare con questa nuova ... Leggi su gamerbrain

rossi20_rossi : RT @PlayStationIT: Concediti del tempo contro i tuoi nemici nella demo di Cris Tales, ora disponibile! - PlayStationIT : Concediti del tempo contro i tuoi nemici nella demo di Cris Tales, ora disponibile! -

Ultime Notizie dalla rete : CRIS TALES CRIS TALES: Disponibile la DEMO da oggi GamerBrain.net CRIS TALES: Disponibile la DEMO da oggi

Modus Games ha annunciato oggi che i fan dell’imminente JRPG Cris Tales ora possono giocare alla demo del gioco su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch (la versione per Switch è disponibile in ...

Al via il Summer Game Fest Demo Event su Xbox il prossimo 21 luglio

All'inizio di questa estate Geoff Keighley ha annunciato il Summer Game Fest, una sorta di sostituzione dell'E3 che durerà tutta l'estate e vede l'arrivo di un sacco di nuovi annunci. Sarà anche possi ...

Modus Games ha annunciato oggi che i fan dell’imminente JRPG Cris Tales ora possono giocare alla demo del gioco su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch (la versione per Switch è disponibile in ...All'inizio di questa estate Geoff Keighley ha annunciato il Summer Game Fest, una sorta di sostituzione dell'E3 che durerà tutta l'estate e vede l'arrivo di un sacco di nuovi annunci. Sarà anche possi ...