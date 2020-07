Credito d'imposta a chi investe in ricerca. Forza Italia aiuta le imprese (Di lunedì 20 luglio 2020) Martedì 21 luglio alle 16 nella sala Colletti della Camera dei Deputati Forza Italia presenterà l'emendamento presentato dal gruppo parlamentare e approvato nel decreto rilancio relativo al Credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo nelle regioni del centro Italia (Umbria, Marche, Lazio). Alla conferenza stampa saranno presenti l'On Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, il Sen Maurizio Gasparri, coordinatore FI Roma Capitale, l'on. Raffaele Nevi, estensore della norma approvata e l'on. Maria Spena. "Si tratta - spiegano - di una norma che rilancia un indotto industriale che rischiava di essere schiacciato dalle imposte e dalla stagnazione creatasi a seguito ... Leggi su iltempo

gualtierieurope : Dal 1° luglio i piccoli esercenti beneficiano di un credito di imposta del 30% delle commissioni applicate ai pagam… - Il_M3ri : RT @Azione_it: È sparito dal #DecretoRilancio il credito d'imposta del 50% sulle #sponsorizzazioni, proposto 2 mesi fa. 'Non ci sono risors… - federicameta : RT @gualtierieurope: Dal 1° luglio i piccoli esercenti beneficiano di un credito di imposta del 30% delle commissioni applicate ai pagament… - tempoweb : Credito d'imposta a chi investe in ricerca. Forza Italia aiuta le imprese #forzaitalia #decretorilancio… - GenovainAzione : RT @Azione_it: È sparito dal #DecretoRilancio il credito d'imposta del 50% sulle #sponsorizzazioni, proposto 2 mesi fa. 'Non ci sono risors… -

Ultime Notizie dalla rete : Credito imposta Decreto Rilancio: le novità per crediti d'imposta, superbonus 110%, fondo perduto e cassa integrazione Ipsoa Credito d'imposta a chi investe in ricerca. Forza Italia aiuta le imprese

Martedì 21 luglio alle 16 nella sala Colletti della Camera dei Deputati Forza Italia presenterà l'emendamento presentato dal gruppo parlamentare e approvato nel decreto rilancio relativo al credito di ...

Retail 4.0, vademecum di EasyCassa per adottare il nuovo registratore telematico

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/ 10 - SGRAVI FISCALI Il decreto fiscale 2020 ha già disposto che dal 1° luglio 2020 agli esercenti spetti un ...

Martedì 21 luglio alle 16 nella sala Colletti della Camera dei Deputati Forza Italia presenterà l'emendamento presentato dal gruppo parlamentare e approvato nel decreto rilancio relativo al credito di ...Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/ 10 - SGRAVI FISCALI Il decreto fiscale 2020 ha già disposto che dal 1° luglio 2020 agli esercenti spetti un ...