CR… 30, Ronaldo fa cifra tonda e ‘regala’ lo scudetto alla Juventus: incubo senza fine per la Lazio (Di lunedì 20 luglio 2020) La Juventus si mette in tasca il nono scudetto consecutivo, il 2-1 rifilato alla Lazio nel recupero della 34ª giornata di Serie A basta e avanza ai bianconeri per mettere in cassaforte il titolo, salendo a +8 sull’Inter quando di punti a disposizione ne restano solo 12. Valerio Pennicino/Getty ImagesL’aritmetica potrebbe arrivare già nel turno infrasettimanale, basterà battere l’Udinese in trasferta e sperare in un mezzo passo falso dell’Inter con la Fiorentina, a quel punto i bianconeri potrebbero stappare lo champagne. Tutto merito anche questa sera di Cristiano Ronaldo, autore della doppietta decisiva per stendere la Lazio, rientrata in partita nel finale con il gol del solito Immobile. Valerio Pennicino/Getty ImagesUn botta e risposta ... Leggi su sportfair

DYBALAMASK15 : @CR_sebastian7 Juve , ronaldo plays for juve papi - GiacomoGiura : @bornjuventino @MaxCallegari Ronaldo ha giocato per 9 anni nello stesso campionato di Messi. E negli ultimi anni (a… - hurricanes_cr : RT @mercuriocromo_: Io dico solo una cosa. Che se al posto della Ferragni, in visita agli Uffizi, ci fosse andato Cristiano Ronaldo, sarebb… - MySportCards : 2018 Panini Kaboom GOLD #CR Cristiano Ronaldo 06/10 psa10 #eBay #SportCards #Sport ?? - GiacomoGiura : @Andre_Dalma @GiuSette7 Il Real Madrid del Doblete 16-17 (il miglior anno dell'era Zidane) prendeva di media un gol… -

Ultime Notizie dalla rete : CR… Ronaldo