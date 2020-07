Covid, Ricciardi e l’allarme vacanze: “Ecco cosa può succedere” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Se non aumentano le multe, con il Covid rischiamo tantissimo”. A dirlo è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha parlato ai microfoni de La Stampa: “Vedo che le multe sono in percentuale bassissime rispetto al numero di persone fermate, così non va. Stiamo facendo bene sulla prevenzione, ma potremmo fare di meglio senza abbassare la guardia come invece purtroppo capita a troppe persone in giro”. Secondo Ricciardi i 200 casi al giorno che si registrano in Italia non sono un dato così positivo: “Sarebbe stato meglio trovarci oggi vicini a zero contagi che non dover affrontare la possibile seconda ondata con i circa 200 casi che registriamo quotidianamente. Detto ciò, non saremo al sicuro fino a che non ... Leggi su anteprima24

