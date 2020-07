Covid in Campania, sei contagiati con quattro pazienti guariti nelle ultime 24 ore (Di lunedì 20 luglio 2020) Cresce ancora il numero di contagiati in Campania: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall'unità di crisi della Regione sono sei i tamponi positivi su 276 test... Leggi su ilmattino

In Emilia Romagna si sono registrati 42 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, stesso dato per il Veneto. Nel Lazio i nuovi casi sono stati 14, mentre in Liguria 12. Le altre Regioni segnano ...

Coronavirus, il bollettino della Campania: 6 positivi su meno di 300 tamponi

Totale guariti: 4.104 (di cui 4.104 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate ...

