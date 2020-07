Covid, il deputato del Pd Sensi legge in Aula Camera i 173 nomi dei medici morti (Di lunedì 20 luglio 2020) Agenzia Vista, Roma, 20 luglio 2020 Covid, il deputato del Pd Sensi legge in Aula Camera i 173 nomi dei medici morti per il virus Nell'Aula della Camera dei deputati la discussione sulle linee ... Leggi su leggo

Coronavirus, il deputato Filippo Sensi (Pd) legge in Aula i 173 nomi dei medici morti VIDEO

Il deputato Filippo Sensi (Pd) legge in Aula i 173 nomi dei medici morti a causa del coronavirus. Il deputato del Partito Democratico, Filippo Sensi, durante la discussione alla Camera per l’istituzio ...

Il deputato Filippo Sensi (Pd) legge in Aula i 173 nomi dei medici morti a causa del coronavirus. Il deputato del Partito Democratico, Filippo Sensi, durante la discussione alla Camera per l'istituzio ...