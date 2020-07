Covid: chiudono Unep e Ordine Avvocati. Cena a Pisciotta: 7 tamponi (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ritenendo necessario sottoporre a tampone tutti i dipendenti dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti di Salerno, questa presidenza dispone la chiusura dei locali dell’Unep con sospensione di tutte le attività fino all’esito dei tamponi stessi”. Il presidente della Corte d’Appello di Salerno, Iside Russo, ha inviato questa missiva resasi evidentemente necessaria a seguito della positività al Covid 19 riscontrata in un ufficiale giudiziario in servizio. Che l’ambiente della giustizia sia potenzialmente fecondo per la diffusione dei virus lo dimostra anche l’analoga, contestuale e precauzionale decisione adottata dal Consiglio dell’Ordine di Salerno: “A causa dell’emergenza ... Leggi su anteprima24

La provincia di Chieti ha chiuso il bilancio con un un avanzo di oltre 4 milioni ... lo scorso anno ed in queste settimane di Covid con l’attivazione di un tavolo tecnico con i Presidi che hanno in ...

Ed i luoghi affollati e chiusi «facilitano la dispersione del virus da parte ... che «porterà sindromi influenzali e condizioni cliniche che possono mimare quelle della Covid, avere un test rapido che ...

