Covid, 6 nuovi positivi in Campania: i dati del bollettino odierno (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di crisi regionale sull‘emergenza Covid-19 ha reso noti i dati del nuovo bollettino, aggiornato alle 23.59 di ieri domenica 19 luglio 2020. Leggera diminuzione del numero dei positivi in Campania rispetto al bollettino ieri che registrava 6 casi. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 6 Tamponi del giorno: 276 Totale positivi: 4.833 Totale tamponi: 312.536 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 433 Guariti del giorno: 4 Totale guariti: 4.104 (di cui 4.104 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo ... Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - Agenzia_Ansa : #Covid, record di contagi a #HongKong. 'Situazione critica'. Lam ordina nuove misure di distanziamento sociale… - Corriere : Azzolina: «Presto gara sui banchi anti-Covid». Costano 300 euro l’uno, polemiche sulla fornitura - LucaSucci : RT @valy_s: #COVID__19 In #Veneto si registrano altri 41 nuovi contagi, nessun decesso e in diminuzione i ricoveri: Sono quasi tutti casi I… - SimoneLaurinho : RT @valy_s: #COVID__19 In #Veneto si registrano altri 41 nuovi contagi, nessun decesso e in diminuzione i ricoveri: Sono quasi tutti casi I… -