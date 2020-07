Covid, 56 nuovi casi in Lombardia Otto deceduti. A Bergamo 22 positivi (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, i dati di lunedì 20 luglio. Otto i decessi sul territorio Lombardo dopo lo «zero» registrato ieri. Quattro province a quota zero. Leggi su ecodibergamo

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - Agenzia_Ansa : #Covid, record di contagi a #HongKong. 'Situazione critica'. Lam ordina nuove misure di distanziamento sociale… - Corriere : Azzolina: «Presto gara sui banchi anti-Covid». Costano 300 euro l’uno, polemiche sulla fornitura - mapivi63 : RT @LucaGattuso: I dati comunicati oggi dal Ministero della Salute 20/07/2020 12404 positivi (-36) 197162 guariti (+213) 745 ricoverati (+2… - serenel14278447 : Covid-19: negli Stati Uniti superati i 140 mila mortiBNL: “Noi ci siamo”, è il momento di ripartire insieme -

Milano, 20 luglio 2020 - Si intravede una luce in fondo al tunnel della lunga emergenza Covid in Lombardia. Ieri, per la prima volta dal 22 febbraio scorso (quando morì a Casalpusterlengo la 77enne Gi ...I ragazzi di età compresa tra 10 e 19 anni trasmettono il virus almeno quanto gli adulti. Lo rivela un nuovo studio sudcoreano pubblicato da Centers for Disease Control. La scoperta si inserisce nel v ...