Covid-19, è morto Salinas: era il presidente della Federcalcio boliviana. Aveva 58 anni e si era ammalato da tempo Il presidente della Federazione calcistica boliviana (FBF), Cesar Salinas, è morto all'età di 58 anni. A riferirlo è stata l'agenzia di stampa Sputnik, riportando la comunicazione data dal presidente della Confederazione sudamericana di calcio (CONMEBOL) Alejandro

Il presidente della Federazione boliviana di calcio, Cesar Salinas, 58 anni, è morto ieri dopo essersi ammalato di coronavirus in una clinica di La Paz. Lo riferisce il portale di notizie Erbol.

Il presidente della Federazione boliviana di calcio, Cesar Salinas, 58 anni, è morto ieri dopo essersi ammalato di coronavirus in una clinica di La Paz. Lo riferisce il portale di notizie Erbol.