COVID-19, Crisanti si smarca da Zaia: "Si affida a chi dice che il virus è morto" (Di lunedì 20 luglio 2020) L'epidemiologo Andrea Crisanti, a lungo consulente del Presidente del Veneto Luca Zaia nella gestione della pandemia di COVID-19 nella Regione, sembra deciso a smarcarsi dal governatore leghista dopo le discutibili scelte dello stesso, apparentemente convinto che il virus sia stato pressoché sconfitto e che la colpa dei nuovi contagi sia da attribuire agli stranieri.Intervistato da Globalist, Cristanti non ci è andato affatto leggero:Questo è il risultato della scelta di Zaia di affidarsi a persone che dicono che il virus è morto. E intanto gli ospedali tornano a riempirsi. Si sta dando la colpa agli immigrati, ma ci sono anche tantissimi italiani ... Leggi su blogo

QLasharon : RT @PatriziaRametta: #Crisanti: 'Tradito il modello Veneto' per fortuna! Le epidemie iniziano e finiscono e ora il COVID si conosce e si c… - a_meluzzi : RT @PatriziaRametta: #Crisanti: 'Tradito il modello Veneto' per fortuna! Le epidemie iniziano e finiscono e ora il COVID si conosce e si c… - Olicka73 : RT @PatriziaRametta: #Crisanti: 'Tradito il modello Veneto' per fortuna! Le epidemie iniziano e finiscono e ora il COVID si conosce e si c… - polisblogit : COVID-19, Crisanti si smarca da Zaia: 'Si affida a chi dice che il virus è morto' - Max_Q_Patriot : RT @PatriziaRametta: #Crisanti: 'Tradito il modello Veneto' per fortuna! Le epidemie iniziano e finiscono e ora il COVID si conosce e si c… -