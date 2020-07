Covid: 13 morti e 190 contagiati. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in testa (Di lunedì 20 luglio 2020) Dati nella media ma i contagi zero che avremmo dovuto raggiungere a luglio ce li scordiamo. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 13 decessi mentre sono 190 in più, rispetto a ieri 19 ... Leggi su globalist

HuffPostItalia : Zero morti per Covid in Lombardia, dopo 5 mesi di pandemia - AlessiaMorani : Nel silenzio dell’aula della Camera il collega @nomfup pronuncia i nomi dei medici morti a causa del Covid-19. Un m… - HuffPostItalia : Pompe funebri in crisi in Norvegia: 'Pochi morti, le misure anti-covid hanno bloccato altri virus' - ringetto65 : RT @lindaeciao: #Lombardia #CommissariateLaLombardia I dati non sono mai stati veri. Non hanno fatto i tamponi nemmeno alle persone con i… - moriggi : RT @Pgreco_: Nessuno al MONDO ha avuto dal Covid i danni economici che ha avuto l’Italia. In compenso nella classifica dei morti per milion… -