“Cos’altro?”. Alberto Matano mai visto così, la foto al mare scatena i commenti: è lui la star dell’estate (Di lunedì 20 luglio 2020) Alberto Matano, il ritorno nella terra d’origine. Alle volte basta davvero poco per buttarsi alle spalle le tensioni. Momenti accesi e non certamente facili quelli trascorsi dall’ultima puntata de La vita in diretta. Rapporti con la collega Lorella Cuccarini che probabilmente non potranno tornare a essere più quelli di sempre, ma casa è sempre casa e Matano sa cosa può cancellare tutto. Si torna a casa, per quanto non importa. Alberto Matano saluta la sua amata Calabria, dove stress e tensioni lavorativi assumono un altro peso, perdendolo quasi del tutto. E la cucina di casa è forse la prima più dolce carezza per l’anima. Un piatto semplice che riaccende ricordi piacevoli di luoghi, incontri, parenti a cui si è lasciata sempre una parte del ... Leggi su caffeinamagazine

