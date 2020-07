CorSport: il gioiello di Politano all’incrocio dei pali tira fuori il Napoli dai suoi dubbi (Di lunedì 20 luglio 2020) Ieri, grazie a un gol di Matteo Politano nel minuto finale della partita, il Napoli ha vinto sull’Udinese. Il Corriere dello Sport analizza il match del San Paolo. “Un’ora e mezza di occasioni buttate via, miracoli dei portieri, traverse e pali e qualche ‘leggerezza’” Fino a quando “Matteo Politano incastra un gioiello all’incrocio dei pali e tira fuori il Napoli dai suoi dubbi”. Il Napoli ha dominato statisticamente, con 24 tiri su 4 e il 68% di possesso palla, ma non sa più come vincere. “Il Napoli sembra non sappia vincere più e però sa sprecare ancora. Lo fa costruendo tanto, attorno a ... Leggi su ilnapolista

Il suo destino è legato un po’ alla situazione attuale, il prossimo mercato sarà meno pirotecnico e credo che il Bologna terrà stretto i suoi gioielli e Riccardo è tra questi. Potenzialmente è un tale ...

