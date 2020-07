Corsa Europa League: Milan pronto al sorpasso sulla Roma (Di lunedì 20 luglio 2020) Corsa all’Europa League, possibilità per il Milan di scavalcare la Roma al quinto posto, i rossoneri anticipano con il Sassuolo,poi Spal Roma Corsa all’Europa League, possibilità per il Milan di scavalcare la Roma al quinto posto, i rossoneri anticipano con il Sassuolo,poi Spal-Roma. Attenzione alle cosiddette trappole, discorso ovviamente riferito alla Roma che a Ferrara incontrerà una squadra già retrocessa. SASSUOLO-Milan- I rossoneri anticipano in quel di Reggio Emilia, domani sera potrebbe essere sorpasso, un risultato fantastico per Pioli, sempre in bilico tra presente e futuro. Leggi su ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Europa Corsa Europa League: Milan pronto al sorpasso sulla Roma Calcio News 24 Pallone d’Oro 2020 non assegnato/ E’ ufficiale: la spiegazione di France Football

Pallone d’Oro 2020 non assegnato: è ufficiale la decisione di France Football di lasciare vacante il trono per l’anno solare in corso, a causa del lockdown ... dal 1956 premia il miglior calciatore ...

Ciclismo, Chris Froome tornerà in corsa alla Route d’Occitanie con Egan Bernal

Assieme a lui ci sarà anche l’altro capitano del Team Ineos Egan Bernal, che in queste ore è in volo dalla Colombia all’Europa dove affronterà la quarantena ... Ma intanto questo ritorno alle corse, ...

