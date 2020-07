Corsa al vaccino contro il Covid-19. Da Oxford alla Cina aumentano i risultati positivi. La rivista Lancet rivela: “Forte risposta immunitaria” (Di lunedì 20 luglio 2020) La Corsa al vaccino contro il Covid-19 continua ad accelerare. Buone notizie sono arrivate oggi sia dall’Università di Oxford che dalla cinese CanSino Biologics. Secondo i risultati pubblicati dalla rivista scientifica Lancet, il vaccino sviluppato nel Regno Unito “è sicuro, causa pochi effetti collaterali e induce una forte risposta immunitaria”. Sviluppato a partire dal virus del raffreddore dello scimpanzé, ha raggiunto la fase 1-2 di sperimentazione e ha coinvolto un campione di 1.077 persone in salute, che non hanno contratto il Covid-19, di età compresa tra i 18 e i 55 anni. “Abbiamo assistito a una buona ... Leggi su lanotiziagiornale

Alfio624 : RT @EugenioDella: Spero che il vaccino arrivi presto, che tutti gli ipocondriaci del mondo lo facciano di corsa e che crepino o siano steri… - EugenioDella : Spero che il vaccino arrivi presto, che tutti gli ipocondriaci del mondo lo facciano di corsa e che crepino o siano… - antonioripa : innescando una risposta immunitaria. E’ un piccolo ed importante passo, ma non è la fine della corsa al vaccino, po… - FADiodovich_IG : Corsa al vaccino. Chi riuscirà per primo a trovare la cura per il #COVID19? Conseguenze economiche e geopolitiche… - gfrisoli : RT @saveriolakadima: Oltre 14 milioni di contagiati e 600 mila morti nel mondo. Una corsa al #vaccino, quando invece basta baciare un rosar… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa vaccino Covid, la corsa al vaccino accelera e cerca nuove vie - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Corsa al vaccino contro il Covid-19. Da Oxford alla Cina aumentano i risultati positivi. La rivista Lancet rivela: “Forte risposta immunitaria”

La corsa al vaccino contro il Covid-19 continua ad accelerare. Buone notizie sono arrivate oggi sia dall’Università di Oxford che dalla cinese CanSino Biologics. Secondo i risultati pubblicati dalla ...

Api e calabroni, ecco come difendersi

“Ad oggi, non esiste un test predittivo per sapere se si è allergici o lo si diventerà nel corso della vita ... esiste in commercio il cosiddetto ‘vaccino salvavita’. “Per l’esattezza, si tratta di un ...

La corsa al vaccino contro il Covid-19 continua ad accelerare. Buone notizie sono arrivate oggi sia dall’Università di Oxford che dalla cinese CanSino Biologics. Secondo i risultati pubblicati dalla ...“Ad oggi, non esiste un test predittivo per sapere se si è allergici o lo si diventerà nel corso della vita ... esiste in commercio il cosiddetto ‘vaccino salvavita’. “Per l’esattezza, si tratta di un ...