Correttore viso: prima o dopo il fondotinta? La risposta vi stupirà! (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Correttore viso è un trucco utilizzato per coprire le imperfezioni del viso, come le occhiaie, i brufoli o i punti neri. Le tipologie di questo prodotto sono numerose: liquido o cremoso, lucido o opaco, color carne più o meno scuro, arancione, verde! Si consiglia la versione liquida e lucida per chi ha la cute tendenzialmente secca, opaca e cremosa per chi ha la pelle grassa. Il Correttore dal finish nude e beige è utilizzato per nascondere i brufoletti, quelli colorati per migliorare l’incarnato. La versione rosa o aranciata è ideale per attenuare le occhiaie, quella verde per i rossori e quella grigia per opacizzare. Quindi, quando acquistate il Correttore, fate attenzione a scegliere quello appropriato per il risultato che volete ottenere! Ma quando applicarlo? ... Leggi su pianetadonne.blog

ophelia_cms : @jaylencms Il correttore di fenty e mille maschere per il viso - meirodrama : @hjartaika il fatto è che lo metto proprio per uniformare il colore del viso dato che è arrossato in diversi punti,… - MagaMagaoz : @AnnaRagosta @LidiaPaolillo Anna,per errore ho scritto 'ti reputavo meno bella',in realtà il correttore ha sbagliat… - xhoranslaughs : Raga secondo voi con il correttore riesco a togliere un po’ di rossore dal viso? ( oggi mi sono ustionata al mare) -

Ultime Notizie dalla rete : Correttore viso Correttore viso: prima o dopo il fondotinta? La risposta vi stupirà! NonSoloRiciclo Più belle senza trucco e con la pelle abbronzata, i segreti

Come creare un trucco luminoso e fresco con pochi prodotti essenziali molto portabili anche d’estate senza cakey effect, ovvero uno strato troppo spesso di fondotinta soggetto alla minaccia del crack?

Baking make-up: cos'è e quando usare questa tecnica di make-up

Pori del viso, brufoletti e pelle lucida addio con il baking make-up, la tecnica di make-up amata dalle star che completa e fissa la base trucco. Dopo il contouring, che crea sul viso zone di ombra e ...

Come creare un trucco luminoso e fresco con pochi prodotti essenziali molto portabili anche d’estate senza cakey effect, ovvero uno strato troppo spesso di fondotinta soggetto alla minaccia del crack?Pori del viso, brufoletti e pelle lucida addio con il baking make-up, la tecnica di make-up amata dalle star che completa e fissa la base trucco. Dopo il contouring, che crea sul viso zone di ombra e ...