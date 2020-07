Coronavirus, vaccino di Oxford: forte risposta immunitaria (Di lunedì 20 luglio 2020) ll vaccino anti-Covid ChAdOx1, messo a punto dallo Yenner Institute della Oxford Universiy con la collaborazione dell'italiana Irbm, ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56/mo giorno della sperimentazione in corso Leggi su firenzepost

Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute/Dpa) - Il vaccino sviluppato da Astrazeneca in collaborazione con lo Jenner Institute dell'università di Oxford, con il coinvolgimento anche dell'azienda italiana Irbm, ...(Adnkronos Salute) - L’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) studierà come il sistema immunitario reagisce al primo attacco del coronavirus ... anno rappresentante italiana nella Global Alliance for Vaccine ...