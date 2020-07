Coronavirus Usa, ancora alto il numero dei nuovi casi: 67mila in 24 ore (Di lunedì 20 luglio 2020) Continua l’emergenza Coronavirus negli Usa, con i nuovi contagi che continuano ad essere altissimi. Sono ben 67.574 nelle ultime 24 ore, con 877 decessi. L’emergenza da Coronavirus non è ancora sconfitta, specialmente in Usa dove rimane altissimo il numero dei contagi. Non sono ancora chiare le misure di sicurezza nel paese a stelle e strisce, … L'articolo Coronavirus Usa, ancora alto il numero dei nuovi casi: 67mila in 24 ore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Usa, altri 60.200 contagi in un giorno - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 85 bebè sotto un anno contagiati in Texas, nella contea di Neuces positivi anche altre decine di bambi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus superati in Usa i 140 mila morti #ANSA - infoitinterno : Coronavirus, le notizie della notte – Caos tra i governatori Usa sull’obbligo delle mascherine: 62 mila nuovi casi.… - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie: Usa, superati i 140mila morti. Oggi il punto dell’Oms -