Coronavirus ultime notizie: quasi 14,5 milioni di contagi nel mondo, i morti sono oltre 600mila (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il nuovo Coronavirus finora ha contagiato quasi 14,5 milioni di persone in tutto il mondo, mentre i morti sono oltre 600mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 20 luglio 2020, aggiornate in tempo reale: Ore 7,10 – Brasile: 23.529 nuovi casi Covid-19 e 716 ... Leggi su tpi

fanpage : Intera famiglia denunciata per aver violato la quarantena: altre 40 persone finite in isolamento - Corriere : «Nessun morto di Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore»: i dati della Regione, 33 nuov... - rtl1025 : ?? Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza #COVID19 in #Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 per… - ProntoPCBaveno : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, ultime news. In 24 ore 3 decessi, non accadeva da febbraio. LIVE - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, ultime news. In 24 ore 3 decessi, non accadeva da febbraio. LIVE -