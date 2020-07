Coronavirus, ultime notizie – In Italia +213 guariti. In Lombardia stabili le terapia intensive. Vaccino di Oxford, Lancet: «Forte risposta immunitaria» (Di lunedì 20 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19L’epidemia stenta a frenare. Negli Usa, primo Paese al mondo per numero di contagi, si sono registrati quasi 63.900 nuovi casi in 24 ore, per un totale di 3,7 milioni. In Brasile i decessi totali sono arrivati a 80mila. In totale, i casi nel mondo hanno raggiunto quota 14.457.916. Stando ai dati della Johns Hopkins University, i decessi sono stati, invece, 605.205. Oggi, 20 luglio, è atteso a Ginevra un punto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In Italia +190 positivi e +13 decessi. 47 persone sono ancora in terapia intensiva Il bollettino della Protezione Civile ... Leggi su open.online

