Coronavirus, ultime notizie – Gimbe, no alla proroga dello stato di emergenza in Italia. 22 nuovi casi in Cina. El Salvador sospende la fase 2 (Di lunedì 20 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, tre morti in 24 ore. E ora i nuovi contagi di Emilia-Romagna e Veneto superano quelli della Lombardia – Il bollettino della protezione civileCoronavirus in Lombardia, per la prima volta 24 ore senza morti. nuovi positivi più che dimezzati: sono 33La situazione Coronavirus in Italia non è mai stata così positiva dal punto di vista delle vittime. Per la prima volta dall’inizio della pandemia si sono registrati solo 3 decessi in un giorno legati al Covid-19, e nessuno di ... Leggi su open.online

fanpage : Intera famiglia denunciata per aver violato la quarantena: altre 40 persone finite in isolamento - fanpage : Ricciardi: “Servono più controlli, rischiamo di fare la fine della Catalogna” #20luglio - fanpage : Firenze, il taxi è gratis per andare al ristorante: la soluzione per combattere la crisi - mi8_paola : RT @LorenaLVilla: Vediamo se posso twittarlo senza essere aggredita. Coronavirus, in Lombardia zero decessi nelle ultime 24 ore https://t… - tgroseto : 20 #Luglio, Torna la paura #Coronavirus in #Abruzzo. 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore #teramo #laquila #chieti… -