Coronavirus, ufficiale: il Pallone D’Oro 2020 non sarà assegnato (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLionel Messi e Morgan Rapinoe, rispettivamente vincitori del Pallone D’Oro maschile e femminile per la scorsa stagione, resteranno i detentori del titolo anche per quest’anno. È questa la decisione di France Football, che ha deciso di non assegnare il trofeo per questa stagione causa Coronavirus. Diversi i motivi alla base della scelta: dai campionato lasciati a metà (come la Ligue 1) alla compressione delle coppe europee in un formato inedito, passando per le gare internazionali sospese. Sarà comunque organizzata una premiazione, che avverrà dopo la votazione dei giurati di tutto il mondo, del Dream Team dell’anno di France Football, ovvero il miglior undici della stagione. L'articolo Coronavirus, ufficiale: il Pallone ... Leggi su anteprima24

