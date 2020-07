Coronavirus, Trump vuole tagliare i fondi. I repubblicani vanno alla Casa Bianca per fargli cambiare idea (Di lunedì 20 luglio 2020) Alcuni esponenti del partito repubblicano sono andati alla Casa Bianca per convincere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a non bloccare i fondi necessari per finanziare i test sul Coronavirus e il tracciamento dei contagi. Il tycoon , dopo aver a lungo sottovalutato la pandemia, sta cercando di ridurre le misure di prevenzione e controllo da adottare per sconfiggere il virus. Scelta paradossale se si tiene conto che, con oltre 140 mila morti e 3.6 milioni di contagi, gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia. Per questo Mitch McConnell, leader della maggioranza al Senato, e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin stanno incontrando il presidente per fargli cambiare idea e accettare un ... Leggi su italiasera

