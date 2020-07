Coronavirus, The Lancet: “Dal vaccino di Oxford forte risposta immunitaria” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il vaccino anti-Covid ChAdOx1, messo a punto dallo Yenner Institute della Oxford Universiy con la collaborazione dell’italiana Irbm, “ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56/mo giorno della sperimentazione in corso”. Il risultato è pubblicato sulla rivista Lancet. Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1-2 di sperimentazione che ha coinvolto 1.077 adulti sani. “Ulteriori studi – si legge – sono necessari per confermare se il vaccino protegga effettivamente dal Covid-19“. Londra, nel frattempo, ha ordinato 90 milioni di dosi di vaccino.L'articolo Coronavirus, The Lancet: “Dal vaccino di Oxford ... Leggi su meteoweb.eu

the_crimson89 : @AndreaScanzi Scanzi che ancora si crede un giornalista d’assalto, fa davvero ridere. Cosa speri? Di prenderti il p… - CCanadese : Covid-19, situazione critica anche in Inghilterra - the_fourty : RT @Signorasinasce: #Coronavirus , la deputata #Pd #LaMarca non fa #quarantena di #ritorno dal #Canada : 'Un #carabiniere m'ha detto che i… - montenavigante : Oltre il 60% delle infezioni Covid in Israele da scuola, eventi, luoghi di culto Data shows where Israelis contract… - davidetarasconi : RT @gluca: e se invece della movida estiva dovessimo preoccuparci dei luoghi chiusi (autunnali)? (via ?@vanz)? Is the coronavirus airborne… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus The Coronavirus, The Lancet: “Dal vaccino di Oxford forte risposta immunitaria” Meteo Web Capossela incanta Borgofuturo,

Di quel Coronavirus che ha bloccato spettacoli, concerti, momenti di aggregazione oggi rimangono i tanti controlli all’accesso, i moduli di autocertificazione, le mascherine ancora obbligatorie. E i ...

Sanità, Pellegrino: “Bene l’interlocuzione Asl di Lecce-Unione dei Consumatori su liste di attesa e assistenza territoriale”

Occorre infatti avviare un dialogo sereno e produttivo per ripristinare l’offerta sanitaria in tutta la provincia di Lecce stravolta e rallentata dall’emergenza covid-19. È necessario in primis ...

Di quel Coronavirus che ha bloccato spettacoli, concerti, momenti di aggregazione oggi rimangono i tanti controlli all’accesso, i moduli di autocertificazione, le mascherine ancora obbligatorie. E i ...Occorre infatti avviare un dialogo sereno e produttivo per ripristinare l’offerta sanitaria in tutta la provincia di Lecce stravolta e rallentata dall’emergenza covid-19. È necessario in primis ...