Coronavirus, superati i 14,5 milioni di casi nel mondo. Francia, “tra i 400 e i 500 focolai”. Il Regno Unito compra 90 milioni di dosi vaccino (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel mondo sono stati superati i 14 milioni e mezzo di casi di Coronavirus: i dati diffusi dalla John Hopkins University confermano che la pandemia non ha ancora esaurito la sua forza, come dimostrano i focolai in espansione in diverse parti del mondo. Gli Stati Uniti rimangono il Paese con più contagi e più morti, e solo ieri hanno registrato 63mila nuovi casi. Dei primi 8 Paesi per diffusione del virus, 4 sono in America Latina: Brasile, con due milioni di casi, Perù, Messico (che conta più morti dell’Italia) e Cile. In totale, più di 600mila persone hanno perso la vita per l’infezione. L’India – terzo Paese per numero di contagi – ... Leggi su ilfattoquotidiano

