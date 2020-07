Coronavirus, sputi sulle maniglie della auto. A Roma è caccia agli untori (Di lunedì 20 luglio 2020) Con gli sputi sulle maniglie delle auto a Roma è in corso un nuovo “gioco” dei teppisti che fa aumentare il rischio dei contagi Paura a Roma a causa di teppisti che si divertono con gli sputi sulle maniglie delle auto che in tempi di emergenza sanitaria può diventare estremamente pericoloso. Così nella capitale scatta l’allarme: gruppi di giovani si incontrano nei luoghi della movida e danno via a un “gioco” che è un vero e proprio atto di teppismo, sputando sulle maniglie delle auto e facendo così aumentare di moltissimo il rischio contagio. L’ultimo spiacevole e ... Leggi su bloglive

Business news: Ecuador, governo attiva canale diretto con Cina per risolvere disputa commerciale

La settimana scorsa Pechino aveva disposto lo stop all'ingresso del prodotto in patria, dopo aver trovato tracce del dna del novo coronavirus in alcuni imballaggi. Una situazione che ha mobilitato in ...

Gare di sputi per infettare con il coronavirus ignari passanti e condomini. Follia a Roma, dove i vigili hanno ricevuto segnalazioni da vari proprietari di auto parcheggiate nelle zone della movida ...

