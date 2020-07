Coronavirus, Sportiello (M5S) si commuove in Aula: “Giornata vittime necessaria contro il negazionismo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Durante in dibattito alla Camera dei deputati per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, la deputata del Movimento 5 stelle, Gilda Sportiello, prende la parola e si commuove. A stento trattiene le lacrime durante il suo intervento: “È necessaria una giornata della memoria per ricordare cosa è accaduto, è necessario contro il negazionismo, perché è una ferita ancora aperta, è necessario per ricordarci su quali pilastri deve fondarsi il nostro Stato”. L'articolo Coronavirus, Sportiello (M5S) si commuove in Aula: “Giornata vittime necessaria ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sportiello Coronavirus, Sportiello (M5S) si commuove in Aula: “Giornata vittime necessaria contro il… Il Fatto Quotidiano L’Atalanta dilaga nel “derby del dolore” La banda del Gasp torna al secondo posto

I nerazzurri si confermano una inarrestabile macchina da gol In campionato 93 reti, Europa solo il Bayern ha fatto meglio BERGAMO Basta una sorta di Atalanta B per fare a pezzi il Brescia in quello ch ...

Goleada dell'Atalanta contro il Brescia: 6-2 e secondo posto per la Dea

Il botta e risposta Pasalic-Torregrossa apre le danze illudendo il Brescia del mezzo colpaccio in chiave salvezza. De Roon, un Malinovskyi sontuoso come vice Gomez, Zapata spengono in 5' ogni chimera ...

I nerazzurri si confermano una inarrestabile macchina da gol In campionato 93 reti, Europa solo il Bayern ha fatto meglio BERGAMO Basta una sorta di Atalanta B per fare a pezzi il Brescia in quello ch ...Il botta e risposta Pasalic-Torregrossa apre le danze illudendo il Brescia del mezzo colpaccio in chiave salvezza. De Roon, un Malinovskyi sontuoso come vice Gomez, Zapata spengono in 5' ogni chimera ...