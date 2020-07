Coronavirus, Speranza: “Il rischio di nuove chiusure c’è” (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, il ministro Roberto Speranza invita alla prudenza. Come riferito in diretta al Tg 5, non sono da escludere nuove chiusure in caso di indicazioni negative. Ecco cosa può succedere dopo l’estate. Nonostante le buone indicazioni di questi mesi, il rischio di richiudere alcune zone del Paese c’è. Tutto dipende sempre dall’andamento epidemiologico. Lo riferisce … L'articolo Coronavirus, Speranza: “Il rischio di nuove chiusure c’è” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RaiNews : Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1-2 di sperimentazione che ha coinvolto 1.077 adulti sani. Sp… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Esiste il rischio di nuove chiusure'. 'Gli italiani sono stati straordinari ed hanno avuto comportamenti… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'Esiste il rischio di nuove chiusure' #Coronavirusitalia - Rita97010047 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: 'Esiste il rischio di nuove chiusure' #Coronavirusitalia - LeoNoeuro : 9 regioni con zero nuovi contagi. #Speranza invece di esultare: 'Il rischio di nuove chiusure c'è, perchè il rischi… -