Coronavirus, Speranza: 'Esiste il rischio di nuove chiusure' (Di lunedì 20 luglio 2020) 'Il rischio di nuove chiusure c'è, perché il rischio zero purtroppo non Esiste'. E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza. in un'intervista al Tg5. 'Gli italiani sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1-2 di sperimentazione che ha coinvolto 1.077 adulti sani. Sp… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza: 'C'è il rischio di importare il virus da fuori. Massima attenzione per gli sbarchi, previst… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Rischiamo di importare i contagi da fuori. Misure prorogate fino al 31 luglio: mascherine e… - LaPresse_news : Coronavirus, Speranza: C'è rischio nuove chiusure, no tentennamenti - plidskeen : Speranza.... Corvo tempesta... Gandalf... Nell'ora più buia... Pensaci tu?? #sorryharry #20luglio #pallonedoro… -