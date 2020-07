Coronavirus, Sensi (Pd) legge in Aula i nomi dei 173 medici morti per il Covid-19: “Non hanno avuto paura” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Non posso nominare le migliaia di persone morte, però voglio farlo con chi ha dato la vita per curarci“. Filippo Sensi, nel giorno in cui alla Camera si discute l’istituzione della giornata in ricordo delle vittime da Covid-19, ha voluto ricordare i nomi dei 173 medici morti per il virus: “Non hanno avuto paura, a loro va il nostro grazie”. L'articolo Coronavirus, Sensi (Pd) legge in Aula i nomi dei 173 medici morti per il Covid-19: “Non hanno avuto paura” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

