Coronavirus, scienziata OMS: “Vaccinazioni possibili a metà 2021” (Di lunedì 20 luglio 2020) Una diffusa vaccinazione contro il Coronavirus potrebbe iniziare a metà del prossimo anno. Lo ha detto Soumya Swaminathan, scienziata capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, esprimendo un cauto ottimismo sul processo di ricerca e sviluppo di un vaccino contro Covid-19. “Ora abbiamo oltre 20 candidati in studi clinici. Quindi speriamo che un paio di questi funzionino. Sarebbe davvero una grande sfortuna se tutti fallissero“. “Dunque, ad essere molto concreti, nella metà del 2021 avremo un vaccino che potrà essere ampiamente utilizzato“, ha detto, aggiungendo: “Naturalmente è impossibile prevederlo” con certezza. Swaminathan ha affermato che la corsa globale allo sviluppo di un vaccino è stata “la più veloce mai vista finora“, osservando ... Leggi su meteoweb.eu

