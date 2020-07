Coronavirus, risultati promettenti per il vaccino in sperimentazione a Oxford (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – L’ultimo test condotto sul vaccino in sperimentazione presso i ricercatori britannici dell’Universita’ di Oxford, frutto anche di una collaborazione italiana, avrebbe dato risultati promettenti, dimostrando l’efficacia e la sicurezza del farmaco: lo ha riferito oggi la Bbc. Leggi su dire

