Coronavirus | “risultati promettenti dal vaccino di Oxford | forte risposta immunitaria”

I ricercatori specificano che è ancora troppo presto per stabilire con certezza che possa essere l'antidoto al Covid, ma i primi risultati sul vaccino ChAdOx1 elaborato messo a punto dallo Yenner Institute della Oxford Universiy con la collaborazione dell'italiana Irbm sono estremamente promettenti perché "agisce sul sistema immunitario". Nel risultato, che è stato pubblicato sulla rivista Lancet, si legge che il farmaco "ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56/mo giorno della sperimentazione in corso". Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1-2 di sperimentazione che ha coinvolto 1.077 adulti sani. "Ulteriori studi – si legge – sono necessari per confermare se il vaccino ...

