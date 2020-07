Coronavirus, Ricciardi avverte: “Bisogna aumentare controlli e sanzioni” (Di lunedì 20 luglio 2020) Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus, avverte che bisogna aumentare i controlli per arrivare impreparati ad ottobre. I dati forniti dalla Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus sono incoraggianti. In Italia ieri sono stati registrati solamente 218 nuovi casi di contagio ed il numero dei decessi si è abbassato a 3. Continua dunque … L'articolo Coronavirus, Ricciardi avverte: “Bisogna aumentare controlli e sanzioni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

