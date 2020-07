Coronavirus: repubblicani da Trump per nuovi aiuti economia (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - NEW YORK, 20 LUG - I leader del partito repubblicano sono alla Casa Bianca per discutere con Donald Trump di un nuovo piano di aiuti all'economia. Fra i presenti il numero uno dei conservatori ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - I leader del partito repubblicano sono alla Casa Bianca per discutere con Donald Trump di un nuovo piano di aiuti all'economia. Fra i presenti il numero uno dei conservator ...

Coronavirus, 14.5 milioni di casi nel mondo. Trump: "Fauci allarmista, virus scomparirà". Negli Usa il maggior numero di morti, oltre 140 mila

Sono 14 milioni e mezzo i contagi di coronavirus accertati nel mondo. Le vittime oltre 600 mila. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati altri 67.574 nuovi casi portando il totale ...

