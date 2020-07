Coronavirus, quasi 50 mila i contagiati sul lavoro, gli infermieri i più colpiti. A Bergamo il maggior numero di decessi (Di lunedì 20 luglio 2020) Sfiorano quota 50 mila le persone contagiate dal Covid19 sul luogo di lavoro. Il dato, diffuso oggi dall’Inail, fotografa la situazione al 30 giugno scorso e d evidenzia un incremento dei contagi di 965 unità rispetto a due settimane prima. La categoria da cui provengono più segnalazioni, poco più del 40%, è quella del personale sanitario e tra questi in oltre 8 casi su 10 si tratta di infermieri. Anche per quanto riguarda i decessi è la sanità a pagare il prezzo più alto. Su 252 vittime oltre un terzo lavoravano in ospedali e strutture sanitarie. Tra le categorie che registrano più casi letali seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, alimentari), le ... Leggi su ilfattoquotidiano

