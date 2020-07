Coronavirus Ponza, stop ai turisti in barca: «Vietato scendere a terra» (Di lunedì 20 luglio 2020) LATINA Arrivi a Ponza in barca? Lì resti. Vietato scendere (o quasi) per evitare ulteriori assembramenti in un?isola stracolma di turisti e soprattutto di giovani. Lo stabilisce... Leggi su ilmessaggero

Notiziedi_it : Coronavirus, la battaglia di Ponza: “Stop agli sbarchi dei diportisti” - cronaca_news : Coronavirus, la battaglia di Ponza: 'Stop agli sbarchi dei diportisti' - medicojunghiano : RT @giannimacheda: Ponza, giovane intervistato al Tg1: 'Pe me nun c'è mai stato er virus'. Corona invece troppa. #coronavirus #tg1 #corona - giannimacheda : Ponza, giovane intervistato al Tg1: 'Pe me nun c'è mai stato er virus'. Corona invece troppa. #coronavirus #tg1 #corona - Notiziedi_it : Coronavirus, Ponza fuori controllo, stop ai turisti in barca: «Vietato scendere a terra» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ponza Coronavirus Ponza, stop ai turisti in barca: «Vietato scendere a terra» Il Messaggero Coronavirus, la battaglia di Ponza: "Stop agli sbarchi dei diportisti"

"E' fatto divieto alle persone imbarcate o ospiti sulle unità da diporto alla fonda nelle acque circostanti il territorio del Comune di Ponza di sbarcare sulla costa isolana, salvo per comprovati ...

Coronavirus Ponza, stop ai turisti in barca: «Vietato scendere a terra»

Difficile controllare tutto con appena 8 vigili urbani, ci sono anche 6 steward ma all’1 di notte finisce il loro turno. «Ho chiesto al questore di Latina di mandarci rinforzi per aumentare le forze d ...

"E' fatto divieto alle persone imbarcate o ospiti sulle unità da diporto alla fonda nelle acque circostanti il territorio del Comune di Ponza di sbarcare sulla costa isolana, salvo per comprovati ...Difficile controllare tutto con appena 8 vigili urbani, ci sono anche 6 steward ma all’1 di notte finisce il loro turno. «Ho chiesto al questore di Latina di mandarci rinforzi per aumentare le forze d ...