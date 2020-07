Coronavirus, parlamentare italo-canadese a Montecitorio senza la quarantena: 'Posso evitarlo perché sono deputata' (Di lunedì 20 luglio 2020) 'sono una deputata e sono esentata dalla quarantena per motivi di lavoro' , così Francesca La Marca, parlamentare italo-canadese, si è giustificata per non aver osservato l'isolamento precauzionale ... Leggi su leggo

PDUmorista : RT @GianlucaForesi: Appello @GiuseppeConteIT e a tutti i parlamentare a sostegno della Cultura e di chi opera nel mondo dello spettacolo.… - fracchio_ : RT @Guido44895392: Pensavo che peggio del Cancro che devasta l'Italia e detto PD non ci fosse! Ma i resti di quello che era il M5S, suoi la… - Guido44895392 : Pensavo che peggio del Cancro che devasta l'Italia e detto PD non ci fosse! Ma i resti di quello che era il M5S, su… - consulentelugo : ??Secondo qualche nostro #parlamentare I #ristoratori annientati dal #CoronaVirus dovrebbero cambiare mestiere! Voi… - zennaronews : La mia interrogazione parlamentare sui voli Italia - Iran aspetta ancora una riposta dal Governo intanto -