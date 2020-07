Coronavirus, Oms: “Vaccino possibile a metà 2021” (Di lunedì 20 luglio 2020) La vaccinazione contro il Coronavirus potrebbe iniziare verso metà del prossimo anno. Lo ha detto Soumya Swaminathan, scienziata capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, esprimendo un cauto ottimismo sul processo di ricerca e sviluppo di un vaccino contro Covid-19. “Ora abbiamo oltre 20 candidati in studi clinici. Quindi speriamo che un paio di questi funzionino. Sarebbe davvero … L'articolo Coronavirus, Oms: “Vaccino possibile a metà 2021” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

NicolaPorro : Il #COVID?19 raccontato dal dottor #PieroAbruzzese: 'Siamo stati affidati a personaggi che di medico avevano ben po… - repubblica : Coronavirus mondo, Oms: 'Record di contagi'. Superate 600mila vittime a livello globale [aggiornamento delle 17:32] - repubblica : Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno - LaPiKkO : RT @RogerHalsted: A che gioco sta giocando la #Cina? Dopo aver taciuto sul #coronavirus ora lancia un allarme polmonite in Kazakistan, smen… - Olicka73 : RT @alepaganotwit: #Coronavirus:#oms ha proibito la #clorochina e il #cortisone ma ha imposto i ventilatori in terapia intensiva, gettando… -