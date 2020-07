Coronavirus, Oms: “Tra gli indigeni delle Americhe 70mila contagi e oltre 2mila morti” (Di lunedì 20 luglio 2020) Da mesi ong e associazioni locali avevano lanciato l’allarme. E oggi l’Organizzazione mondiale della Sanità conferma con dati ufficiali l’impatto della pandemia di Coronavirus, che sebbene “colpisca le persone di ogni ceto sociale”, aggredisce in particolare “le persone più povere e vulnerabili del mondo sono particolarmente a rischio. Questo è vero per le popolazioni indigene di tutto il mondo, nelle aree urbane o remote“. Proprio tra loro, ha spiegato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus riferendosi alle “popolazioni indigene delle Americhe”, “a partire dal 6 luglio sono stati segnalati oltre 70mila casi di Covid-19 e oltre duemila morti. Più di recente, sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

alepaganotwit : #Coronavirus:#oms ha proibito la #clorochina e il #cortisone ma ha imposto i ventilatori in terapia intensiva, gett… - NicolaPorro : Il #COVID?19 raccontato dal dottor #PieroAbruzzese: 'Siamo stati affidati a personaggi che di medico avevano ben po… - repubblica : Coronavirus mondo, Oms: 'Record di contagi'. Superate 600mila vittime a livello globale [aggiornamento delle 17:32] - clikservernet : Coronavirus, Oms: “Tra gli indigeni delle Americhe 70mila contagi e oltre 2mila morti” - Noovyis : (Coronavirus, Oms: “Tra gli indigeni delle Americhe 70mila contagi e oltre 2mila morti”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms

(Teleborsa) - Per fermare la pandemia da Coronavirus non sarà necessario attendere il vaccino. È quanto sostenuto da Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore dell'OMS, nel corso del briefing a Ginevra."Sebbene Covid-19 sia un rischio per tutte le popolazioni indigene a livello globale, l'Oms - ha sottolineato il Dg - è profondamente preoccupato per l'impatto del virus sulle popolazioni ...